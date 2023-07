Roberto Spada fermato a Civitavecchia torna in carcere

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI - I carabinieri dihanno arrestatocon l'accusa di aver violato la misura di prevenzione della "sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma". L'esponente del clan di Ostia è statoa bordo dell'auto, su cui viaggiava con la compagna, adai carabinieri die del Gruppo di Ostia e verrà trasferito in. Domani la Corte di Cassazione dovrà esprimersi in relazione al ricorso presentato da, già condannato a 10 anni per associazione mafiosa.

