Roberto Spada arrestato per violazione della sorveglianza speciale | Coinvolgimento nel duplice omicidio del clan di Ostia

Leggi su citypescara

(Di martedì 4 luglio 2023) Civitavecchia, 4 luglio 2023 –è statoquesto pomeriggio dai carabinieri a Civitavecchia con l’accusa di aver violato la misura di prevenzionecon obbligo di soggiorno nel comune di Roma. L’esponente deldiè stato fermato a bordo dell’auto, in compagniasua compagna, dai carabinieri di Civitavecchia e del Gruppo di, e sarà trasferito in carcere. L’arresto diarriva alla vigilia dell’udienza prevista domani in Cassazione davanti alla quinta sezione penale, dopo il processo di Appello bis nei confronti deldiper il...