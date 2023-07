Roberto Grassi rieletto Presidente di Confindustria Varese

(Di martedì 4 luglio 2023)saràdianche per il biennio 2023-2024, in attuazione della delibera del Consiglio Generale dellanazionale che ha dato la possibilità ai Presidenti delle associazioni territoriali e di categoria del Sistema, eletti entro il 31 dicembre 2020, ovverodurante il periodo pandemico, di poter prolungare la propria azione per altri due anni. È questo il responso del voto avvenuto questa mattina nel corso dell’Assemblea Generale dell’associazione datoriale, svolta nella cornice dell’Acinque Ice Arena – Palaghiaccio die che ha visto la partecipazione anche deldi, Carlo Bonomi.sarà, così, il primodi ...

