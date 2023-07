Rivolta in Francia | un miliardo di danni alle imprese La raccolta fondi per l’agente supera il milione

(Di martedì 4 luglio 2023) Secondo notte relativamente tranquilla indopo lascoppiata nelle banlieue per la morte di Nahel, il 17enne ucciso da un poliziotto a un posto di blocco a Nanterre. Oggi il presidente Emmanuel Macron riceverà all’Eliseo i 220 sindaci diventati simbolo della resistenza dello Stato contro i violenti, in particolare dopo la spaventosa aggressione contro la casa e la famiglia di Vincent Jeanbrun, primo cittadino di L’Haÿ-les-Roses, un centro poco a sud di Parigi. Macron, nella tarda serata di ieri, inoltre, ha fatto visita alla polizia insieme al ministro dell’Interno Gérald Darmanin. Una conferma del segnale di fermezza che già era arrivato schierando per la notte 45mila agenti. Intanto si fa la conta dei, che sono ingentissimi pere istituzioni, e il Paese si spacca sulla ...

Le Pen rifiuta l'incontro con Borne, sindaco aggredito: 'Democrazia attaccata' Le ragioni delladei minori in: l'età media degli arrestati è di 17 anni Più o meno in quest'ordine, i ...- - > Ladelle banlieu - ANSA . Cosa si è rotto o spezzato Lase lo chiede, non riuscendo facilmente a riconoscersi allo specchio, dopo l'esplosione devastante dell'" effetto Nahel" . Così, ...Subito sotto spiccano le proteste in('Ragazzini in'). Nella stessa sezione troviamo l'analisi del perché in Italia non si verificano proteste ('Perché da noi no'). 'Salvini ...

Le rivolte delle banlieues si ripetono sin dal 1979 nel quartiere della Grappinière, à Vaulx-en-Velin, vicino Villeurbanne (nei pressi di Lione) e di fatto hanno memoria delle storiche violenze ...Le devastazioni francesi di questi giorni dimostrano come una scintilla grave come l’uccisione di un giovane da parte di un poliziotto a un posto di blocco sia capace di far scoppiare un incendio nell ...