Rivalutazione dell’OMS sui possibili effetti cancerogeni dell’aspartame | cosa sappiamo

(Di martedì 4 luglio 2023) Di Valerio Uni L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha annunciato che il 14 luglio 2023 ci sarà unadel potenziale effetto cancerogenoil cui consumo potrebbe provocare il cancro. L’aspartame è un edulcorante, ovvero un additivo artificiale, ampiamente utilizzato nell’industria alimentare come addolcitore per alimenti definiti “zero”, cioè senza zucchero. I risultati dellaverranno pubblicati il 14 luglio 2023, con obbligo di segretezza istituzionale fino a quel giorno. Abbiamo analizzato la questione nel dettaglio, per provare ad evitare confusione e allarmismi su questa notizia. Il comunicato ufficiale Un Gruppo di lavoro delle Monografie Iarc, Agenzia per la ricerca sul cancro che fa parte, tra il 6 e il 13 giugno 2023 ha valutato il ...