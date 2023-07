Rissa tra ex gieffine in Sardegna? “Fatte uscire dal locale | cocktail volanti”

(Di martedì 4 luglio 2023) Intorno all’ultima rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno circolando dei rumor quasi fantasy. A Deianira Marzano e Amedeo Venza sono arrivate delle segnalazioni di una pseudoin unsardo. Secondo queste voci Oriana si sarebbe infuriata con Daniele dopo averlo visto parlare con Soleil Sorge e una sua amica. L’indiscrezione è stata riportata da Pipol Gossip: “Vipponi alla ribalta! Serata movimentata in un notodella Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli ...

...dell'incontro under 14Barano Calcio - Sporting Village Qualiano dello scorso 9 febbraio allo stadio ''Luigi Di Iorio'' nel comune di Barano, sull'isola d'Ischia, era stato denunciato pere ...... fino a quando, nella serata di domenica, 2 luglio , sarebbe scoppiata una feroce liteOriana e ... In tutto ciò, sarebbero intervenute anche le amiche di lei, iniziando una vera e propria ''. ...... poco prima dell'inizio dell'incontro under 14Barano Calcio - Sporting Village Qualiano dello scorso 9 febbraio, nello stadio 'Luigi Di Iorio' a Barano d'Ischia, è stato denunciato per: ...

Maxi rissa tra ragazzi per una banale incomprensione, 15 denunciati CataniaToday

Caos in Costa Smeralda dove delle ex gieffine sono state cacciate da un noto locale. Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia appassionatamente insieme al Ritual assieme (pare) ...Disavventura in Sardegna per Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà che di recente sono state cacciate da un locale in seguito ad una ...