Rinvenuto un uomo morto nel bagno dell’ospedale Di Pescara

Leggi su citypescara

(Di martedì 4 luglio 2023) Il corpo senza identificazione di unè stato trovato oggi, lunedì 3 luglio, in undi. Secondo le prime informazioni, il rinvenimento è avvenuto intorno alle 10:30 nell’ottavo piano dell’edificio, in unsituato vicino all’ambulatorio dove vengono eseguite le ecografie. Sul posto sono presenti il personale della Asl e la polizia, che sta conducendo le indagini. Secondo quanto riferito dalle autorità, il corpo potrebbe appartenere a undi 44 anni, identificato come A.M., del quale erano state perse le tracce alcuni giorni fa. L’sembrerebbe essersi suicidato nelper motivi ancora sconosciuti. È importante sottolineare che non era un paziente della struttura sanitaria, ma un individuo ...