Rincaro dei voli | il garante convoca le compagnie aeree | “Chiariscano entro dieci giorni”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) Il sospetto di una speculazione è serpeggiante, anche se la parola è out. Ora ledevono spiegare. La crescita alle stelle del costo dei biglietti aerei è finita sul tavolo delper la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo. Che oggi, su indicazione del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ha incontrato le principali, Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air. “Per analizzare – si legge in una nota – le dinamiche dei prezzi medi dei biglietti aerei negli ultimi mesi sulle tratte nazionali., illeAlla luce dei dati Istat, che hanno fatto registrare a maggio aumenti medi dei ...