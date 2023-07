(Di martedì 4 luglio 2023) Un ricordo del passato con tanto diperche da giocatore non ha avuto modo di scendere in campo con Sadio, un atleta e una persona che stima tanto.

Touré ha ormai da tempo appeso gli scarpini al chiodo e ha intrapreso nuovi incarichi nel mondo ... Uno di questi, per la verità, è un. Alla BBC, l'ex calciatore ha ammesso: " Ho sempre ...Touré ha ormai da tempo appeso gli scarpini al chiodo e ha intrapreso nuovi incarichi nel mondo ... Uno di questi, per la verità, è un. Alla BBC, l'ex calciatore ha ammesso: " Ho sempre ...

Rimpianto Yaya Touré: “Avrei voluto giocare con Mané. Chiesi al City di comprarlo ma…” ItaSportPress

Un ricordo del passato con tanto di rimpianto per Yaya Touré che da giocatore non ha avuto modo di scendere in campo con Sadio Mané, un atleta e una persona che stima tanto.