Rifugio Zacchi inaugura la stagione estiva con i Pranzi Gourmet in rifugio | sei appuntamenti con la cucina d’autore

(Di martedì 4 luglio 2023) Con la riapertura, ilsituato a Tarvisio (UD) si è trasformato nel fulcro di raffinati eventi enogastronomici, offrendo per sei lunedì consecutivi esperienze culinarie uniche in un suggestivo scenario da fiaba. Udine, 4 luglio 2023. Con l’arrivo della bellae la ripresa delle attività, ilospita un’iniziativa enogastronomica straordinaria: ial. Situato a 1380 metri d’altezza nel comprensorio di Tarvisio, questo angolo di pace con vista mozzafiato sulle Alpi Giulie è pronto a regalare agli amanti della buonamomenti di puro piacere. «Stiamo vivendo l’esperienza dei, ...

... probabile origine dolosa Cade da un'altezza di sei metri, 40enne in gravi condizioni Gli chef 'salgono' al: ecco i pranzi gourmet in quota Pedalare di notte da Udine a Ugovizza, torna ...... probabile origine dolosa Cade da un'altezza di sei metri, 40enne in gravi condizioni Gli chef 'salgono' al: ecco i pranzi gourmet in quota Pedalare di notte da Udine a Ugovizza, torna ...... probabile origine dolosa Cade da un'altezza di sei metri, 40enne in gravi condizioni Gli chef 'salgono' al: ecco i pranzi gourmet in quota Pedalare di notte da Udine a Ugovizza, torna ...

Rifugio Zacchi inaugura la stagione estiva con i Pranzi Gourmet in ... Adnkronos

Con la riapertura estiva, il rifugio situato a Tarvisio (UD) si è trasformato nel fulcro di raffinati eventi enogastronomici, offrendo per sei lunedì ...I Cammini da fare in estate in Italia vanno scelti con attenzione. Alcuni cammini italiani in estate sono troppo assolati, altri toccano zone troppo affollate, ed è meglio evitarli, tenendoseli per l’ ...