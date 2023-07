“Rifiutata l’offerta dal Napoli” | fumata nera sulla trattativa | si allontana l’obiettivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 luglio 2023) Ilcontinua la sua caccia sul mercato ai nuovi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Sembrarsi, però, uno degli obiettivi della dirigenza partenopea. Archiviata la stagione del terzo Tricolore, ilsta pianificando le mosse per restare competitivo anche in vista della prossima stagione. La volontà del club azzurro è quella di mantenere quantomeno una buona parte dell’ossatura che ha portato l’intera piazza a un traguardo storico, anche se le sirene di mercato squillano forti.irrinunciabile è sempre dietro l’angolo, motivo per cui i partenopei sono comunque attenti a valutare anche altre occasione per quanto concerne i ruoli che, a oggi, sono numericamente coperti. Reparto che sicuramente dovrà essere oggetto di interventi è la difesa: è ormai risaputo che Kim Min ...