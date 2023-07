Ricordate la bufera di Milan-Spezia? Choc | che fine ha fatto l' arbitro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Quella degli arbitri è a tutti gli effetti una squadra e come tale viene gestita dal suo dirigente, Gianluca Rocchi, in questi giorni di calciomercato. Solo che qui non si possono acquistare nuovi arbitri: se ne bocci uno, tocca promuoverne un altro dalle serie inferiori. Se ne bocci cinque... ne promuovi cinque. È quanto accadrà alla squadra arbitrale che affronterà i due massimi campionati della prossima stagione: Marco Serra, Matteo Gariglio, Francesco Meraviglia, Giampiero Miele e Daniele Paterna sono stati dismessi da arbitri dalla Can. Fossero calciatori si definirebbero svincolati. Stando alle motivazioni ufficiali si tratta di una bocciatura tecnica per tutti, ma è difficile credere che lo sia per il primo, Serra, l'autore dell'ormai famoso diverbio («Vai a casa!») con Mourinho. Dice Rocchi che «l'avvicendamento di Serra non è dipeso dalla lite con l'allenatore della Roma ma ...