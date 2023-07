Riaperto al pubblico il castello di Gorizia

(Di martedì 4 luglio 2023) Un rullo di tamburi ha accompagnato la suggestiva cerimonia di riapertura deldidopo tre anni di chiusura. In realtà, quella del mattino, avrebbe dovuto essere una preview per i giornalisti e per poche autorità ma, alla fine si sono mescolati anche turisti e curiosi ed è stata subito festa con selfie insieme ai rievocatori e alle dame e i passaggi da una sala all’altra per sperimentare le nuove installazioni multimediali. L’accesso alsarà gratuito fino a domenica 9 luglio Decisamente emozionato il sindaco, Rodolfo Ziberna, che ha aperto lo storico portone con una chiave d’altri tempi, insieme all’assessore regionale al patrimonio, Sebastiano Callari, al presidente della commissione cultura regionale, Diego Bernardis, agli assessori comunali Luca Cagliari, Fabrizio Oreti, Sarah Filisetti e a decine di ...

Piu' di 400 i visitatori, non pochi per una realtà che si apre alla cultura Il Castello di Lucrezia D'Alagno, risale al 1458 ed è statodi recente al. In queste sale, meravigliose, ...Il 30 giugno, in anticipo sui tempi previsti, haall'Ufficio Postale di Santo Stefano Belbo. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di Piazza Umberto I, finalizzati ad accogliere, non appena saranno ......si è. L'Agenzia Entrate Riscossione, con apposito comunicato, fa sapere che per adesso la presentazione della domanda per tali soggetti può avvenire solo tramite il servizio...

Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Campo di Giove ... Corriere Peligno

Da oggi si potrà viaggiare sulla M4 dall’aeroporto di Milano Linate fino al centro città: aprono infatti le due nuove fermate della M4 di Tricolore e San Babila. Per il primo giorno la tratta sarà ad ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 “Quali interventi e iniziative, in accordo con le Autorità preposte, intende mettere in atto al ...