Report – Santanchè | non è ancora finita

(Di martedì 4 luglio 2023) Da “” nuove accuse al ministroLibero, di M.Z., pag. 12 Continua la bufera sul caso. Ieri, a due giorni dall’informativa in Senato del ministro del Turismo prevista per mercoledì,è tornata sulla vicenda, svelando i rapporti tra Visibilia diversi istituti di credito. Secondo la trasmissione televisiva, la società fondata da Daniela, e ora al centro di un’indagine della Procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio, già nel 2011 era esposta con il sistema bancario per 15 milioni di euro, dei quali 2,8 milioni nei confronti di Bpm. Tuttavia, nonostante a Visibilia (nella quale l’attuale ministro è stata socio di maggioranza fino al 2022) fosse stato negato un fido,«viene premiata (…) con la concessione della pubblicità per 320 ...

