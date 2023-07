Regia iraniana dietro l’attentato di Tel Aviv? Torna il terrore in Israele

Leggi su formiche

(Di martedì 4 luglio 2023)puro. Gente armata che spara su ragazzini seduti ad un bar, da un lato. E un esercito che risponde uccidendo nove persone armate, dall’altro. Il nuovo episodio terroristico a Telè tutt’altro che un fatto minore e riapre lo scontro con,le quinte, le pressioni iraniane. In primis le operazioni anti terrorismo compiute dalle forze israeliane a Jenin, a cui ha risposto un attentatore che ha ferito sei persone con auto e coltello; in secondo luogo le parole al vetriolo di Khaled al-Batz, un alto funzionario del gruppo della Jihad islamica sostenuto dall’Iran, che ha pubblicamente esaltato l’attacco che ‘segue’ idealmente quello dello scorso aprile quando aveva perso la vita l’italiano Alessandro Parini. Il plauso di Hamassi ritrova in uno stato di massima allerta per gli attacchi palestinesi ...