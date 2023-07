Raw 03 07 2023 The end of Civil War

(Di martedì 4 luglio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla CFG Bank Arena di Baltimore, Maryland. Lo show inizia con il World Heavyweight Champion Seth Rollins che raggiunge il ring. Dopo la sua “classica” introduzione fa un recap di quanto successo a Money in The Bank. Quindi ricorda che Summerslam è distante solo cinque settimane, ma viene interrotto da Cody Rhodes. Appena ha raggiunto il ring, Brock Lesnar è arrivato sulla stage. Dopo, infine, una breve rissa tra Cody e Brock dal quale è il primo a uscirne vincitore. Poi Seth Rollins prova a riprendere la parola, ma a fermarlo subito ci pensano i The Judgment Day. Damian Priest gli dice che l’unica cosa che non deve fare è immischiarsi negli affari della stable, e ciò che deve farlo preoccupare è la valigetta che ha conquistato al Premium Live Event che potrebbe incassare sulla sua cintura, forse anche nello ...

RAW Report 26-06-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

Durante la scorsa notte, la WWE ha tenuto un nuovo episodio di Raw ( CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI ). Lo show è stato aperto dal World Heavyweight Champion Seth Rollins. Poco dopo è arrivato sul ...Seth Rollins e Dominik Mysterio si sono scontrati in un match uno contro uno a Monday Night RAW: ecco cosa è successo.