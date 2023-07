Rampelli ricorda alla Camera la battaglia del Checkpoint Pasta | “Onore alle nostre Medaglie d’Oro” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 luglio 2023) A trent’anni di distanza, Fabioè intervenuto in Aula a Montecitorio “solo per pochi minuti”, perre il trentesimo anniversario delladel Pastificio,a Mogadiscio, in Somalia (2 luglio 1993). Che costò la vita a tre soldati italiani impegnati per offrire solidarietà e aiutopopolazione somala. In balìa di una carestia micidiale e dei signori della guerra. Check pointdi Mogadiscio, il ricordo di“Tre soldati, il sergente incursore Stefano Paolicchi, il sottotenente Andrea Millevoi, e il paracadusta Pasquale Baccaro, persero la vita e a loro è stata conferita la medagliamemoria. Ventidue restarono feriti”,il ...