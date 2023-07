(Di martedì 4 luglio 2023) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Se gli attualidella Raia parole di valorizzare ild'come uno dei pilastri delpubblico radio tv, per quale motivo allora non può avere il suo legittimo spazio, nero su bianco, neldi2023/2028? Di che cosa hanno paura? Quale fastidio dà e a chi?". Così, su Twitter, Nicola, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra in merito alla polemica dei giorni scorsi per cui, dal nuovodidella Rai, non ci sarebbe più il riferimento ald'

Rai: Fratoianni, ‘se vertici lo sostengono perché giornalismo inchiesta via da contratto servizio... La Sicilia

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Se gli attuali vertici della Rai sostengono a parole di valorizzare il giornalismo d'inchiesta come uno dei pilastri del servizio pubblico radio tv, per quale motivo allora ...