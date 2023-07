Raffa | recensione | il mito e i fantasmi di Raffaella Carrà secondo Daniele Luchetti

(Di martedì 4 luglio 2023) La nostradi, il documentario cheha dedicato all’immortaleellaa due anni dalla morte: tra pubblico e privato le luci e le ombre di un’artista a 360° che ha abbagliato il mondo A pochi mesi di distanza dal Massimo TroisiMario Martone, un’altra leggenda della cultura e dello spettacolo italiani è protagonista di un documentario che ne esplora luci e ombre tra pubblico e privato:ella Pelloni, in arteella. Il regista premio Davidporta in sala, anche se per pochi giorni,, un omaggio viscerale e onesto ale al retaggio immortale di una donna icona della ...

Daniele Luchetti si accosta all'icona - di gusto, queer, musicale, di costume - senza preconcetti né fanatismi e coinvolge interlocutori competenti. Dal 6 al 12 luglio al cinema.Il film diretto da Daniele Luchetti ripercorre la straordinaria carriera di Raffaella Carrà, un mito che ha conquistato il cuore del pubblico di ogni età e cultura.