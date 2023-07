“Raffa” al cinema | Luchetti celebra la vita di un’artista unica

(Di martedì 4 luglio 2023) Tre ore di film per entrare nella, nei segreti, nella personalità della Carrà. E' Danieleche firma "", neidal 6 al 12 luglio, ricostruzione dellapubblica e privata della showgirl diventata icona e mito in gran parte del mondo. Filmati di repertorio, anche inediti, vengono commentati da personaggi come Rosario Fiorello, Tiziano Ferro, Enzo Paolo Turchi, Bob Sinclair, Barbara Boncompagni, figlia del primo grande amore di, Gianni, ma anche dalla sua assistente personale, la bambinaia, il nipote.Ne emerge un personaggio con alcune profonde ferite legate all'infanzia, molto ambizioso e determinato, libero da inibizioni, appassionato del proprio lavoro, capace di reinventarsi continuamente dopo i grandissimi trionfi e le rare cadute. Dall'incontro con ...

A 80 anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana, ilcelebra Raffaella Carrà e la sua fenomenale carriera con, il film diretto da Daniele Luchetti scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier , Barbara Boncompagni , Salvatore Coppolino , ......Luchetti salutando stampa e amici di Raffaella Carrà all'anteprima romana del documentario ". ... Il film è neidal 6 al 12 luglio con Nexo Digital, nei giorni in cui ricorre l'anniversario ...Daniele Luchetti aldal 6 al 12 luglio Altro giro, altro documentario musicale (e non solo) su una delle nostre icone più grandi e amate: lanazionale, che quest'estate avrebbe ...

Cinema: presentato il doc "Raffa" omaggio a Raffaella Carrà firmato ... Servizio Informazione Religiosa

