Radio Norba Cornetto Battiti Live | la nuova edizione al via da stasera su Italia 1 | tutti i cantanti

(Di martedì 4 luglio 2023) Oggi, martedì 4 luglio, in prima serata, su1 al via ladel “”, il festival musicale più amato dell’estatena.

Stasera andrà in onda su Italia 1 la prima puntata di Battiti Live , l'evento musicale itinerante dell'estate organizzato dain Puglia. Le prime puntate sono state registrate a Bari dal 23 al 25 giugno, le altre saranno registrate a Gallipoli dal 7 al 9 luglio. Al timone di Battiti ancora una volta Elisabetta ...Dai suggestivi palcoscenici sul mare delle piazze di Bari e Gallipoli, "Cornetto Battiti Live" offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale. Nel ...Tutto pronto per il ritorno in tv di ' Battiti Live 2023 , la kermesse canora dell'estate curato dae condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Scopriamo tutti gli ospiti, le date le anticipazioni della prima puntata in onda martedì 4 luglio 2023 in prima serata su Italia 1. ...

'Battiti Live' torna dal 4 luglio su Italia 1: orari, artisti e date QUOTIDIANO NAZIONALE

Cantanti Battiti Live 4 luglio 2023, prima puntata in onda su Italia 1: chi si esibisce e come vederlo in diretta streaming.Battiti Live 2023, le anticipazioni (cantanti, artisti, ospiti, conduttori, scaletta) della prima puntata in onda su Italia 1 il 4 luglio ...