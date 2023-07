Radio | ascolti migliori rispetto a prima della pandemia

(Di martedì 4 luglio 2023)sopra il pre-Covid Italia Oggi, di Claudio Sechi, pag. 17 Sono inbattuta almeno quattro i fatti di rilievo che emergono dalla nuova rilevazione suglifonici di Ter-Tavolo editorisul primo semestre 2023, realizzata tra il 17 gennaio e il 12 giugno di quest’anno. Il primo è che non solo lanel suo complesso ha recuperato in Italia l’audience del pre-, ma l’ha addirittura superata: stando ai dati diffusi ieri, nel giorno medio dei primi sei mesi gli ascoltatori sono stati 36,6 milioni, in crescita dell’8,8% sul primo semestre dello scorso anno e anche superiori ai 34,8 milioni dello stesso periodo del 2019. I dati deglinel quarto d’ora medio evidenziano ancora di più questa ...

Non importa che lenon l'abbiano trasmessa e che su Spotify si sia fermata a 8,6 milioni di, contro i 98,2 di "Cenere": non voleva essere una hit per cavalcare l'onda del successo ..."RadioRai perdesu ognuna delle sue reti. Uniche emittenti in un panorama in cui tutti gli altri competitor ... Serve un cambio di strategia, a partire dal dare una guida stabile aUno e ...Improvvisamente, improvvisamente che ripeto 2 volte, lenazionali hanno spiccato un balzo del 32,73% del totale deglinel quarto d'ora medio. In valore assoluto si parla di 1.207.260 ...

Ascolti primo semestre 2023: Rtl 102.5 è la radio più ascoltata d'Italia La Verità

Radiolina taglia un grande traguardo e si conferma la prima radio regionale della Sardegna. In base all’ultimo report diffuso da Ter (il Tavolo editori Radio), è risultata prima in tutte le graduatori ...Sempre buoni gli ascolti anche nell’access prime time di Rai 1 ... 18,5 % di share e 1 milione 435 mila telespettatori. Su Rai2 “Radio 2 Happy Family” condotto dai Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma ...