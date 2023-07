Raccolta fondi per il poliziotto che ha ucciso Nahel | indignazione in Francia

Nel frattempo, resta aperta la campagna diavviata dalla Regione, 'Un aiuto per l'Emilia - Romagna': si susseguono le donazioni, fra le quali oltre 60mila euro dall'Agenzie delle ...Domani ore 9 - 13 presidio efirme sotto la sede dell'Inps di Palermo Palermo 4 luglio ... Quello che serve è creare sviluppo, investimenti e utilizzare subito icomunitari. Bisogna ...Nel frattempo, resta aperta la campagna diavviata dalla Regione, "Un aiuto per l'Emilia - Romagna": si susseguono le donazioni, fra le quali oltre 60mila euro dall'Agenzie delle ...

Francia, la raccolta fondi per il poliziotto che ha sparato a Nahel raggiunge 1 milione di euro: «Uccidere gli arabi paga» Open

ActionAid e` un’organizzazione internazionale non governativa che realizza progetti di cooperazione internazionale in oltre 45 paesi del mondo. Siamo presenti in Italia da oltre 30 anni per cambiare l ...Quasi 46mila persone hanno fatto un versamento per aiutare la famiglia del poliziotto ora in carcere, molte di meno quelle che hanno versato soldi nella sottoscrizione per il giovane ucciso. Oltre all ...