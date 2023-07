Questo filmato non mostra una folla intenta a protestare in Francia

Leggi su facta.news

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 4 luglio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’autenticità di unpubblicato il 30 giugno su Instagram. Il video dura in tutto 10 secondi eun’enormedi persone radunata nel centro di una città. Sulcompare la scritta “Siamo a un passo dalla guerra civile in”. Il riferimento è alle proteste in, con scontri e violenze, nate dopo l’uccisione di un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto, avvenuta il 27 giugno a Nanterre per mano di un agente di polizia durante un controllo. Il 29 giugno lo stesso video, con la stessa scritta in sovraimpressione, era stato pubblicato su TikTok. Si tratta di un contenuto pubblicato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che ...