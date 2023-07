(Di martedì 4 luglio 2023) Il quotidiano progressista pubblica un'immagine dellain spiaggia. "Si rilassa sorseggiando un cocktail in Puglia". Ma laè di tre anni fa, scattata a Ostia. E quello sorseggiato, non era un cocktail

Quella fake news di Repubblica sulla Meloni. Così la foto li smentisce ilGiornale.it

Il quotidiano progressista pubblica un'immagine della Meloni in spiaggia. "Si rilassa sorseggiando un cocktail in Puglia". Ma la foto è di tre anni fa, scattata a Ostia. E quello sorseggiato, non era ...Il rischio di favorire i regimi autoritari, perché nel caos del vero e del falso è minata la fiducia reciproca, presupposto della democrazia. D’altro canto, i sistemi di intelligenza artificiale sono ...