Quella di Alan Arkin era una comicità di classe ma contagiosa

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 4 luglio 2023) Ricordate “Little Miss Sunshine”? È passato tanto tempo dal 2006, film così divertenti se ne vedono di rado. Era al Festival di Locarno, quando ancora sceglievano i titoli tenendo d’occhio il pubblico: migliaia di persone in piazza, fu un delirio di risate. Possiamo vedere tanti film in un cinema con cinque spettatori, o nessuno oltre a noi. Ma laha bisogno del contagio, di spettatori che ridono: e che siano tanti, sennò l’effetto è patetico. Meglio non sperimentarlo mai, tanto lavoro sprecato. Billy Wilder in “A qualcuno piace caldo” volle Jack Lemmon vestito da donna con le nacchere, e distanziava le battute per dare tempo agli spettatori di ridere. Si era appena fidanzato con Osgood il miliardario, che non sospetta niente e quando scopre la verità – “Sono un uomo!” – commenta senza scomporsi: “Nessuno è perfetto” (servisse una traccia per la maturità ...