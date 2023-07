Quarta tappa del Tour De France 2023 | bis di Philipsen Yates ancora in giallo

Tour de France, la quarta tappa Dax-Nogaro: il percorso e dove vederla in tv la Repubblica

NOGARO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per Jasper Philipsen: il corridore belga della Alpecin-Deceuninck ha beffato in ...Jasper Philipsen non vuole lasciare nulla agli avversari. Dopo aver vinto la terza tappa del Tour de France il belga si è imposto anche nella quarta, anche se solo per una manciata di centimetri su un ...