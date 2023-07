Quarta tappa del Tour De France 2023 | bis di Philipsen Yates ancora in giallo

(Di martedì 4 luglio 2023) Secondo sigillo consecutivo per Jasperche vince anche laDe, da Dax a Nogaro di 182 km. Il corridore belga si è ripetutoin volata precedendo Ewan al fotofinish. Completa il podio Bauhaus. Adammantiene sempre la maglia gialla.DE: LA CRONACA Ci ha preso gusto Jasperche, dopo ladi ieri di Bayonne, si ripete anche nella frazione odierna con arrivo a Nogaro. Soliti attacchi ad inizio gara, ma il gruppo riesce sempre a riprendere i fuggitivi. Dopo il passaggio sul traguardo volante, provano ad andarsene Cosnefroy e Delaplace che guadagnano un minuto ...

Seconda vittoria di frazione consecutiva per il belga dell'Alpecin Deceuninc che, nel circuito di Nogaro, precede di poche decine di centimetri l'australiano Caleb Ewan (Lotto). Terzo il tedesco Phil ...

Nel contesto affascinante del Circuit Paul Armagnac si conferma dominante il duo belga della Alpecin, con Van der Poel che porta il compagno di squadra sul traguardo. Nel finale, però, qualche caduta ...