Quando si recupera Berrettini-Sonego? Nuova data e orario | programma | tv | streaming

(Di martedì 4 luglio 2023) Un set intensissimo, poi il definitivo stop: la pioggia ha bloccato il derby italiano di primo turno in quel di Wimbledon. Torneranno a sfidarsi domani Matteoe Lorenzo, con il piemontese che è avanti per 7-6, avendo vinto la prima frazione al tiebreak. La partita tra Matteoe Lorenzo, valida per il primo turno del torneo di Wimbledon, sarà la terza sul Court 12, il cui primo incontro è previsto alle 12.00 italiane. La diretta televisiva del confronto sarà a cura di Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (205), Sky Sport 251, insu SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.WIMBLEDON 2023 DOMANI Mercoledì 5 luglio Court 12 – Terzo match a partire dalle ore 12.00 Matteo ...

LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora pioggia sull'erba di Wimbledon , dove per il secondo giorno di fila il meteo ha condizionato lo svolgimento dei match validi per il primo turno dello Slam londinese. ...WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Maltempo protagonista a Wimbledon , con la pioggia che non cenna a placarsi. Salta tutto il programma odierno, compreso il derby azzurro tra Berrettini e Sonego . Segui la ...Secondo quanto ricostruito, stava giocando a pallonela palla è volata al di là della recinzione della biblioteca in quel momento, ovviamente, chiusa. E così ha deciso di provare a recuperarla ...Sull'erba dello Slam londinese interrotto per pioggia il match di primo turno tra i due azzurri, con il torinese avanti di un set sul romano: i dettagli ...