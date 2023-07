Quando si gioca Musetti-Munar a Wimbledon? Orario | ordine di gioco tv | una caterva di match precedenti

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) È già tempo di secondo turno per Lorenzodopo il successo di ieri, nettissimo, sul peruviano Varillas in quel di. Il carrarese se la vedrà domani con l’iberico Jaume, vincitore a sorpresa al debutto sul bombardiere statunitense John Isner. Lo spagnolo è una simil bestia nera per il tennista italiano: un solo confronto a livello di massimo circuito, consconfitto sulla terra rossa, altri duea livello Challenger, con sempre l’iberico vincente. Sull’erba però il pronostico è tutto dalla parte dell’atleta tricolore. Iltra Lorenzoe Jaume, secondo turno di2023, sarà l’ultimo previsto sul campo 18, con inizio alle ore 12 italiane (le 11.00 in Inghilterra). La partita ...