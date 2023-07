PVF | al Parlamento Europeo per fermare il mercato dei figli

(Di martedì 4 luglio 2023) “Martedì 4 luglio 2023, alle ore 11, saremo a Bruxelles, presso il(Edificio Spinelli – Sala 1G3) per il convegno dal titolo “Fermiamo ildei”, organizzato dall’onorevole Alessandra Basso, eurodeputato della Lega-Gruppo ID. “L’obiettivo sarà discutere e proporre come passare dalla pericolosa proposta di un Regolamentoper il riconoscimento transfrontaliero della genitorialità a una abolizione universale europea della maternità surrogata. Dialogheremo insieme ad associazioni pro family e femministe di tutta Europa”. Così il comunicato di Pro Vita Famiglia. Intervengono: • On. Alessandra Basso, eurodeputato Lega • Jacopo Coghe, Pro Vita & Famiglia • Matteo Fraioli, Pro Vita & Famiglia • Francesco Borgonovo, Vicedirettore del quotidiano italiano “La ...

