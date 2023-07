"E' incontro di noi una guerra ibrida, sanzioni anti - russe illegittime vengono utilizzate su una ... Cosi' Vladimirnel suo primo intervento dopo l'ammutinamento di Wagner al vertice dei ...'È inuna guerra ibrida contro la Russia', ma il paese resiste alla 'pressione dei paesi ostili' e continuerà a farlo in futuro. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirdurante una riunione ..."È inuna guerra ibrida contro la Russia", ma il paese resiste alla "pressione dei paesi ostili" e continuerà a farlo in futuro. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirdurante una riunione ...

Putin: 'E' in corso una guerra ibrida contro la Russia' Agenzia ANSA

Il presidente russo parla così al summit dell'Organizzazione per la cooperazione di Shangai. Una "guerra ibrida" è in corso contro la Russia ma il "popolo russo è unito più che mai". 'E' in corso contro di noi una guerra ibrida, sanzioni anti-russe illegittime vengono utilizzate su una scala senza precedenti.