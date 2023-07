Putin agli alleati | «La Nato vuole trasformare l’Ucraina nell’anti Russia» | Le minacce di Medvedev e il clima di sospetti a Mosca

(Di martedì 4 luglio 2023) Il presidente russo in videocollegamento ha elogiato la fermezza dei partner che non cedono al bipolarismo Usa-Ue, dalla Cina all’India, dall’Iran al Pakistan. Nessun riferimento diretto al gruppo Wagner e all'insurrezione militare del 23 giugno

Putin agli alleati dopo il tentato golpe: «Cooperazione forte e unita. Difenderemo la nostra sicurezza» Corriere della Sera

Il presidente russo in videocollegamento ha elogiato la fermezza dei partner che non cedono al bipolarismo Usa-Ue, dalla Cina all’India, dall’Iran al Pakistan. Nessun riferimento diretto al gruppo Wag ...Politico e blogger indipendente, condannato a 8 anni di carcere: "Miliardari, generali, ladruconi, la prigione in Russia è uno spaccato della società.