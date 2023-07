Putin agli alleati | «La Nato vuole trasformare l’Ucraina nell’anti Russia» | Le minacce  di Medvedev e il clima di sospetti a Mosca

(Di martedì 4 luglio 2023) Il presidente russo in videocollegamento ha elogiato la fermezza dei partner che non cedono al bipolarismo Usa-Ue, dalla Cina all’India, dall’Iran al Pakistan. Nessun riferimento diretto al gruppo Wagner e all'insurrezione militare del 23 giugno

Putin agli alleati dopo il tentato golpe: «Cooperazione forte e unita. Difenderemo la nostra sicurezza» Corriere della Sera

Il presidente russo in videocollegamento ha elogiato la fermezza dei partner che non si allineano all'Occidente. Dalla Cina all'India, dall'Iran al Pakistan. Nessun riferimento diretto al gruppo Wagne ...