Pure la neutrale Svizzera teme la Russia | il patto segreto con la Nato

(Di martedì 4 luglio 2023) Anche lavuole partecipare a «Sky Shield», lo scudo aereo europeo di difesa che riunisce 16 paesi della, più la Svezia. La Confederazione Elvetica è il secondo paese, dopo l'Austria, a manifestare questa intenzione, nell'ambito di un quadro della sicurezza europea fornte mutato a causa dell'invasione dellain Ucraina. Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento federale svizzero della difesa (Ddps), la ministra Viola Amherd firmerà venerdì a Berna la relativa dichiarazione d'intenti. La partecipazione all'iniziativa europea lanciata dalla Germania, ha spiegato il Ddps, è possibile anche in qualità di stato: la(comel'Austria) definirà in una dichiarazione aggiuntiva una speciale ...

... numero 4 del mondo, ha battuto 61 57 64 63 il francese Laurent Lokoli, numero 199, cheha ... Al prossimo turno incontrerà il connazionale Aslan Karatsev, anche lui atleta, che ha ...Una preoccupazione particolare in Irlanda (main Italia, si vedano varie recenti inchieste ... Perché Perché la tecnologia stessa non è. La tecnologia è incorporata nei rapporti di potere ......dalla selezione di altri tratti nel pipistrello oppure può essere frutto di cambiamentoe ... è perfettamente in grado di produrre Sars - CoV - 3, Sars - CoV - 4 eSars - CoV - 100, e non ...

Guerra, pure la neutrale Svizzera ha paura della Russia: patto con la Nato Il Tempo

Anche la Svizzera vuole partecipare a «Sky Shield», lo scudo aereo europeo di difesa che riunisce 16 paesi della Nato, più la ...