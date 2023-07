Pulisic vuole solo il Milan | la trattativa con il Chelsea prosegue per trovare un accordo

(Di martedì 4 luglio 2023) Christian, giocatore delil. Le due squadre stanno continuando a trattare per cercare di chiudere Christian, giocatore delil. Le due squadre stanno in questo momento continuando a trattare per cercare di chiudere la. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano lo statunitense ha ormai fatto la sua scelta e desidera solamente il club rossonero. Proseguono pertanto i contatti tra il club londinese e ilper cercare una quadra a livello economico, con lachesenza sosta.

L'esterno americano del Chelsea , Christian, avrebbe rifiutato l'offerta ricevuta dal Lione . I francesi, infatti, erano arrivati ad un ... L'ex Dortmund però ha le idee chiare:il Milan . ...Christiansolo il Milan . L'esterno offensivo statunitense, in uscita dal Chelsea , ha rifiutato l'offerta del Lione perché, come riportato dal 'Daily Mail',attendere che si concretizza la ......il Daily Mail Christianavrebbe informato i dirigenti del Chelsea che non intende trasferirsi all'Olympique, nè trattare con il club francese. Il 24enne esterno offensivo statunitense...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Milan pronto a reinvestire il tesoretto Tonali sul calciomercato: doppio assist per Pulisic e Arda Guler, che si avvicinano alla corte di Pioli ...