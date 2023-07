Psg | trovato l’accordo con Galtier per il divorzio | attesa a breve l’ufficialità

(Di martedì 4 luglio 2023) Sembra finalmente vicina – come si sospetta ormai da almeno un paio di mesi – la conclusione del rapporto tra Christophee il PSG. Secondo quanto reso noto da “L’Equipe”, la trattativa tra il tecnico e la società parigina ha avuto un’accelerazione e un accordo è statoper ilche averrà annunciato. “e il suo assistente, Thierry Oleksiak, che avrebbero ancora un anno di contratto col PSG, hanno ottenuto il compenso di uscita che richidevano”, ha scritto “L’Equipe”. Dopodelcon l’ex tecnico dovrebbe cominciare l’avventura di Luis Enrique, candidato numero uno per sedere sulla panchina dei francesi. SportFace.

Il ds hal'accordo per risolvere il contratto con il Napoli proprio nell'ultimo giorno ... Magari Chiesa, su cui c'è l'interesse di Liverpool, Newcastle, Aston Villa, Bayern Monaco e(al suo ...... accostato alla Lazio, rimarrà al Real Madrid: secondo Marca l'accordo è statocon i ... Ma i giallorossi pensano anche all'alternativa Renato Sanches dal: ma l'ingaggio è un limite. 2023 - ...Il club e il 30enne attaccante hannoun accordo, il giorno dopo la scadenza del precedente ... 50 milioni Ultima squadra: Inter *Lo slovacco ha già un accordo con ilLIONEL MESSI* Valore di ...

Carlo Laudisa, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "La vicenda Osimhen tiene banco. Piace a tanti club, tra cui il Psg e il Bayern Monaco, vediamo se ci ...Milan news: per la fascia piace Adama Traore, ma il nome nuovo per i rossoneri è Gravenberch del Bayern Monaco che nell'ultima stagione gli ha concesso poco spazio. Per l'attacco piace Pulisic, ma i ...