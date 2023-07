PSG-Galtier | accordo imminente per la separazione

e il suo assistente, Thierry Oleksiak, che avrebbero ancora un anno di contratto col, hanno ottenuto il compenso di uscita che richidevano", ha scritto "L'Equipe". Dopo l'ufficialità del ...Sembra finalmente vicina - come si sospetta ormai da almeno un paio di mesi - la conclusione del rapporto tra Christophee il. Secondo quanto reso noto da 'L'Equipe', la trattativa tra il tecnico e la società parigina ha avuto un'accelerazione e un accordo è stato trovato per il divorzio che a breve verrà ...... che Luis Campos aveva imposto anell'estate del 2022 e che ovviamente è riuscito a tenere al suo posto, un anno dopo. Allo stesso modo, il consulente calcistico portoghese delha ...

L'Equipe - Accordo raggiunto tra il PSG e Galtier per la conclusione del rapporto lavorativo

Per 'L'Equipe' le parti hanno trovato l'intesa, Luis Enrique in pole per la sostituzione. PARIGI (FRANCIA) - Il Paris Saint-Germain ha raggiunto un accordo. A meno di una settimana dalla ripresa degli allenamenti, però, ci sono ancora alcuni punti interrogativi sulla composizione dello staff dello spagnolo.