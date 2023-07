PSG | addio a Galtier con buonuscita | domani presentazione di Luis Enrique

2023 - 07 - 04 17:40:00, preso Kang - in Lee Ilha completato l'acquisto di Kang - in Lee. ... 2023 - 07 - 04 17:15:27 Genoa, ufficiale l'di Sturaro Stefano Sturaro saluta il Genoa. Il ...Il tecnico spagnolo sostituirà Christophe Galtier, prossimo all'PARIGI (FRANCIA) - Ilvolta pagina. Il club francese è pronto a ufficializzare l'arrivo di Luis Enrique come nuovo allenatore, con lo spagnolo che andrà a sostituire Christophe Galtier, col ...In entrambi i casi ci furono due cessioni 'molto grosse', vale a dire quella di Mbappé al(180 ... E avrebbe potuto avvicinarsi ancora di più se un altrodi questo mercato, vale a dire quello ...Il Paris SG ha convocato la stampa per una conferenza domani alle 14 nel centro tecnico del club a Poissy senza specificare gli argomenti che verranno ...Ogni sei mesi il Barcellona stacca un assegno in favore di Messi: due anni dopo l’addio dell’argentino i blaugrana si ritrovano alle ...