Pronostici Europei U19 | Copa do Brasil e Liga Profesional

Leggi su seriea24

(Di martedì 4 luglio 2023) Sud America e giovane Europa protagoniste di questo inizio di settimana. GliU19, lae ladosono infatti oggetto deipreparati dagli esperti di Superscommesse. Norvegia-Grecia apre l’analisi, seguono le sfide Lanus-Velez, Godoy Cruz-Platense e San Paolo-Palmeiras. Norvegia-Grecia: 1X + Over 1.5 Per il girone B degliU19 scenderanno in campo Norvegia e Grecia. La Norvegia arriva a questicon una striscia positiva di 3 vittorie consecutive, mentre la Grecia non perde da 9 incontri consecutivi. Inoltre, l’unico precedente tra le due nazionali è terminato in pareggio: il consiglio di Superscommesse per questo confronto è 1X + Over 1.5. Lanus-Velez: Segno 1 Il Lanus, quarto in classifica a ...