Primo via libera al voto ' fuorisede' per le europee e i referendum

Leggi su agi

(Di martedì 4 luglio 2023) AGI -viadella Camera alla proposta di legge che delega il governo a predisporre le norme attuative per consentire ildei. La delega prevede che l'esecutivo intervenga entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Entro massimo un anno e mezzo, quindi, il governo dovrà emanare i decreti legislativi. La delega, inoltre, prevede che ilper isia previsto per le elezioni(ma difficilmente la legge sarà operativa in occasione dell'appuntamento nel 2024) e per le consultazioni referendarie. Non è al momento previsto, invece, per le elezioni politiche. La proposta di legge, che ora passa all'esame del Senato, ha subito una sostanziale modifica durante l'esame in commissione, facendo scatenare la dura reazione ...