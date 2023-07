Prezzi dei voli alle stelle | il Garante convoca le compagnie | “Spiegate i rialzi entro 10 giorni”

(Di martedì 4 luglio 2023) Diecidi tempo. È il diktat dato dalper la sorveglianza deiprincipaliaerei per fornire “spiegazioni precise” sulle dinamiche dei, in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala. IlBenedetto Mineo, su impulso del ministro del Mimit Adolfo Urso, hato Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air per analizzare le dinamiche deimedi dei biglietti aerei negli ultimi mesi sulle tratte nazionali. I dati Istat di maggio, paragonati con lo stesso mese dell’anno precedente, parlano chiaro: aumenti medi del 40%. Al cdelle verifiche delper la sorveglianza dei ...

Oggi è andato in scena l'incontro tra il Garante per la sorveglianza, Benedetto Mineo, e le principali compagnie aeree (Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz ...

