Presentatrice che potrebbe sostituire Barbara | “Se la gioca con Myrta”

(Di martedì 4 luglio 2023) Nonostanted’Urso avesse dato appuntamento a settembre, sabato scorso Mediaset ha fatto sapere che dalla prossima stagione non sarà più Carmelita al timone della sua storica trasmissione Pomeriggio 5. Da subito sono circolati rumor sul possibile arrivo diMerlino al comando del programma pomeridiano di Canale 5. Ma adesso l’agenzia La Presse ha rivelato che il posto della d’Ursoandare ad un’altra notadi Mediaset. Sembra infatti che alla fine a Pomeriggio 5 possa arrivare la giornalista Alessandra Viero (che abbiamo visto a Studio Aperto, Quarto Grado, Controcorrente e Stasera Italia). Alessandra Viero sarà la nuovadi Pomeriggio 5? “EMerlino? Per lei dovrebbe esserci ‘Pomeriggio 5‘, anche se Alessandra Viero ...

Vladimir Luxuriaè stata spesso ospite del programma ha rotto il silenzio a FanPage . Riconosce di essere grata allaper averle dato spazio anche durante il Covid - 19: 'In quel ...Basti direa Londra , e non solo, sta spopolando quellapotremmo definire il suo alter ego britannico. È unasportiva, 'specializzata' in Ferrari e compagnia bella, e anche lei, ...Aver alzato, e di molto, gli ascolti di questa fascia è la conferma ultimaavevamo ragione ". Infine lachiosa: "Un augurioè anche un'esortazione: siate liberi e siate ...

Barbara D'Urso, luci e ombre della conduttrice che ha sempre parlato poco di sé Vanity Fair Italia

Sorridente, con un bel vestitino nero, a godersi le vacanze. È l’ultimo scatto di Federica Panicucci, sul suo profilo Instagram È una delle donne e conduttrici storiche della televisione italiana, Fed ...LOL Talent Show, la prima tappa parte da Milano i prossimi 4 e 6 luglio, che poi arriverà in streaming su Prime Video nel 2024 ...