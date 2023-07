Preghiera del mattino del 4 Luglio 2023 | “Aiutami a seguirti”

Preghiera del Pomeriggio SABATO 24 GIUGNO 2023 Primi Vespri ... La Luce di Cristo

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie, per il trattamento di dati personali. Puoi esprimere il tuo consenso o gestire le ...Una preghiera per ricordare le vittime dei viaggi della speranza, più di 200 persone a Firenze per dare colore alla città con i fiori della memoria. Appello a costruire vie sicure per i più bisognosi.