Gli operatori del Soccorso Alpino hanno tratto inla speleologa di 31 anni, Ottavia Piana , ... La barella, uscita alle 13.45 si legge sul profilo Twitter del Soccorso alpino, è statain ...La barella, uscita alle 13.45 si legge sul profilo Twitter del Soccorso alpino, è statain superficie centimetro dopo centimetro con una breve pausa notturna a causa dei forti flussi d'acqua ...Finalmente la speleologa Ottavia Piana è stata tratta in. Dopo essere rimasta intrappolata per circa 48 ore nella grotta Bueno Fonteno , in provincia di Bergamo, è statain superficie nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 luglio. I soccorsi ...

Portata in salvo la speleologa rimasta intrappolata da domenica in una grotta Tiscali Notizie

(Agenzia Vista) È stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del Soccorso Alpino la speleologa di 31 anni, Ottavia Piana, che ...Una giovane donna, professione speleologa, è stata incastrata nella grotta “Bueno Fonteno”, nel bergamasco. Ora fortunatamente, la trentenne è stata portata fuori dalla grotta Ottavia Piana, dove si t ...