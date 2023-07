Popolari europei stampella della sinistra L' attacco di Borchia

(Di martedì 4 luglio 2023) “Costruire un centrodestra alternativo che sappia rispondere a quelle che sono le esigenze dei territori” è chiaro Paolo, europarlamentareLega di Matteo Salvini e ospite di "Omnibus" su La7, sulla polemica tutta europea tra il suo partito e gli azzurri di Forza Italia. “Credo che ormai sia noto a tutti che negli ultimi 5 anni il PPE” – il Partito Popolare Europeo - “ha avuto un atteggiamento su alcuni dossier anche ambiguo, a volte diventando anche unadei gruppi di” critica il leghista. Maha in testa i territori: “Quello che ci chiede la gente, quello che ci chiedono le categorie, i territori, è qualcosa di diverso. Qualcosa che vada a superare questi schemi” e fa un esempio, citando l'assemblea di Assolombarda del 3 luglio in cui si è parlato molto di ...

