Ponte Stretto | Salini | sogno per italiani | spero via opere a marzo

(Di martedì 4 luglio 2023) "Ildi Messina è unper gliche deve essere realizzato. Dobbiamo riuscire a fare in modo che queste grandinon siano solamente sfida sul terreno politico"; ora "c'è una legge dello Stato che dice che ilsi deve fare e va rispettata". Lo ha sottolineato Pietro, amministratore delegato di Webuild, a margine dell'inaugurazione a Milano della fermata San Babila della M4, linea metropolitana realizzata da un consorzio guidato da Webuild."di poter dire al ministro che siamo pronti pera iniziare le", ha aggiunto. "Oggi dobbiamo dare il nostro contributo come Webuild, perché è previsto che Eurolink, un consorzio a cui noi partecipiamo, rinegozi il contratto ...

...hannoun accordo e hanno sospeso le operazioni di svuotamento dell'invaso del Coghinas, attuate da maggio per abbassare il livello del lago e consentire i lavori di manutenzione sul...... motivo per il quale lo stesso commissario Valean ha dato parere favorevole all'inserimento delsullo, e nel quale recentemente proprio grazie alla battaglia fatta da Sofo è stata ...'Mentre la metropolitana M4 era un sogno per i milanesi penso che ilsullodi Messina sia un sogno per gli italiani, che deve essere realizzato esattamente come abbiamo trasformato un sogno dei milanesi'. Lo ha detto Pietro Salini, ad di Webuild. xm4/trl/...

Ponte Stretto, posa della prima pietra in anticipo. Salini: «Pronti a iniziare i lavori a marzo» Corriere della Sera

L'Italia del pattinaggio artistico a rotelle si stringe intorno a Michele Sica e Giovanni Capacci. In occasione dei Campionati Italiani 2023 di Ponte Di Legno, rassegna in fase di svolgimento in quest ...Pietro Salini, durante l'inaugurazione della linea M4 a Milano, si è espresso sull'inizio lavori del ponte sullo Stretto.