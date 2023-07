Pompei Street Festival sold-out | oltre 20 mila presenze

Il Festival dellaart si chiude con un sold out. Il sindaco di, Carmine Lo Sapio, lo aveva previsto e il bilancio conclusivo della terza edizione delFestival ha confermato la proiezione. Il primo cittadino, durante la conferenza stampa di presentazione lo aveva detto: 'Quest'anno avremo gli alberghi pieni quasi al 100% e sarà ...Si chiude oggi domenica 2 luglio, con il concerto di Raiz (Gennaro Della Volpe) la terza edizione delFestival, la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale del sindaco Carmine Lo Sapio e dall'artista Nello Petrucci. Nel corso dell'evento, oltre laart nelle strade ...Assegnati i tre premi per la categoria cortometraggi e due per quella riservata ai docufilm nell'ambito della terza edizione delFestival. Nella sezione corti il premio alla migliore fotografia è stato consegnato a Gaetano Acunzo per il corto "Ragazze sole", mentre quello per il miglior cinema d'impegno è stato ad ...

A dare un primo bilancio era stata il Ministro al Turismo Daniela Santanchè: in una nota di adesione al progetto aveva sottolineato che nel 2022 Pompei aveva sfiorato i 3 milioni di visitatori, ...Si è conclusa l'edizione 2023 del Pompei Street Festival, che per sei giorni ha animato la città mariana tra arte, cultura, musica, intrattenimento, cinema. Il sindaco di ...