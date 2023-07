Pomeriggio Cinque chiude per sempre con Barbara d’Urso

Leggi su biccy

(Di martedì 4 luglio 2023) La pagina Wikipedia diha ancora la dicitura “2008 – in produzione”, ma quella che abbiamo visto terminare un mese fa è stata l’ultima edizione. Con i saluti finali didello scorso 3 giugno si è chiusa perla trasmissione. In quel momento– che non era ancora a conoscenza del suo destino – aveva salutato i telespettatori della sua trasmissione dando appuntamento a settembre. “Per voi amiche amiche, per voi amici miei, che mi seguitedae per, ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è vostro, dei miei due figli, della piccoletta e subito dopo è vostro. Anche questa estate, vi penserò! Fatelo anche voi. Col ...