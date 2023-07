Pomeriggio 5 | Guendalina Tavassi su Barbara D' Urso | Non mi sembra affranta

(Di martedì 4 luglio 2023) Da giorni non si parla d'altro:D'non sarà al timone della prossima stagione di5, e tra possibili sostitute e reazioni social, anche, ex opinionista del programma, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it esprime il suo pensiero su quanto...

... come5 o Domenica Live. In tv si è vista anche a Tale e Quale Show , il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Oltre al GF 11,Tavassi ha partecipato anche ad altri ...È stata la stessaTavassi a raccontare ai suoi follower su Instagram quanto le è accaduto nella serata di ieri. Durante il, l'ex gieffina è apparsa in diverse stories in ...... che dal 2021 compare spesso nel ruolo di opinionista aCinque . Secondo quanto ... A dare la conferma della sua partecipazione, poi, l'influencerCanessa . C'è poi un'altra ...

Guendalina Tavassi sul divorzio tra Barbara d’Urso e Mediaset: “Non mi sembra affranta” Notizie.it

L’ex gieffina Guendalina Tavassi ha commentato a Fanpage.it la rottura tra Barbara d’Urso e Mediaset recentemente annunciata.Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...